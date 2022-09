50 Rp./L günstiger: Französische Tankstellen müssen wegen Schweizer Ansturm kapitulieren

Die Tankstellen in Frankreich konnten dem Ansturm aus dem Ausland nicht standhalten, die Vorräte waren in kürzester Zeit aufgebraucht.

In Frankreich hat die Erhöhung des Steuerrabatts auf Treibstoffe einen regelrechten Ansturm auf Tankstellen ausgelöst. 30 statt 18 Cent beträgt der Rabatt seit Septemberbeginn und soll französische Haushalte entlasten. Auch etliche Autos mit Schweizer und deutschen Kennzeichen stehen an den grenznahen Tankstellen Schlange.

Französische Autofahrerinnen und Autofahrer sind laut einem jungen Angestellten in der französischen Grenzstadt St-Louis dabei in der Minderheit, wie die Zeitungen der Tamedia berichten.

Kein Wunder: Wer derzeit im Nachbarland tankt, könne bis zu 50 Rappen pro Liter sparen. So kostet das Benzin in Basel oder Lörrach derzeit über zwei Franken pro Liter, in St-Louis sind es nur etwa 1,56 Franken. Der französische Mineralölkonzern Total ging gar noch weiter und bot der Kundschaft einen weiteren Rabatt von 20 Cent an – so dass der Preis unter 1,40 Franken sank.