Kriegsheld Leuk : Französischer Militärhund erhält nach seinem Tod einen Tapferkeitsorden

Der französische Militärhund Leuk erhält die «Dickin Medal». Er spürte Dschihadisten in einem Versteck auf und attackierte sie, obwohl er unter Beschuss kam. Einen Monat später wurde er im Einsatz erschossen.

Zwei Jahre nach seinem Tod in Mali erhält der französische Militärhund Leuk am 23. April den britischen Tapferkeitsorden für Tiere. Mit seinem Einsatz habe er «zweifellos mehrfach seiner Einheit das Leben gerettet», heisst es in einer Mitteilung des britischen Tierwohlverbandes PDSA, der die «Dickin Medal» verleiht.