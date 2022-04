«Flexy»: Französischer Mini-Zug soll Menschen bis zur Haustür fahren

20 Minuten auf Englisch lesen

In der 20-Minuten-App kann ab sofort Englisch als Sprachoption gewählt werden. Dazu in der unteren Menüleiste «Cockpit» und dann «Sprache» anwählen. Das Angebot richtet sich an alle, die tagesaktuelle News in ihrer bevorzugten Sprache lesen wollen. Eine Software übersetzt alle 20-Minuten-Artikel automatisiert. Die Übersetzung wird nicht fehlerfrei sein. Das nehmen wir billigend in Kauf, da wir der ganzen Bevölkerung die Möglichkeit bieten wollen, sich über die wichtigsten News und Debatten in der Schweiz zu informieren. Es werden diverse weitere Sprachen folgen, etwa Portugiesisch, Albanisch oder Serbisch/Kroatisch.