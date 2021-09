99-Prozent-Initiative - Französischer Star-Ökonom unterstützt Juso-Initiative

Laut Umfragen hat die 99-Prozent-Initiative wenig Chancen. 34 Prozent der Befragten unterstützten das von der Juso lancierte Volksbegehren in der jüngsten Tamedia-Umfrage . 63 Prozent hätten mit Nein gestimmt. Nur im linken Lager wird die Initiative von einer Mehrheit unterstützt. Für die Abstimmung am kommenden Sonntag, 26. September, wird deshalb ein Nein erwartet.

Eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen wie Mieten und Dividenden schadet laut Ansicht der Befragten der Standortattraktivität und mittelfristig auch der gesamten Volkswirtschaft. Letzterer Punkt ist allerdings umstritten. Die Initiantinnen und Initianten sehen eher in der ungleichen Vermögensverteilung eine Wachstumsbremse, nicht so sehr in einer höheren Besteuerung. Und manche Ökonominnen und Ökonomen in der Schweiz stimmen den Jungsozialisten in diesem Punkt offenbar zu.