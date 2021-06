In Sporttaschen : Französischer Zoll findet rund eine Million Euro Bargeld in kleinen Scheinen

Der französische Zoll hat bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn Bargeld im Wert von umgerechnet einer Million Euro beschlagnahmt. Der Fahrer des Autos wurde verhaftet.

Die Beamten fanden im Kofferraum eines Autos mit deutschem Kennzeichen über 800’000 britische Pfund und 3500 Euro in kleinen Scheinen, wie der Zoll im nordfranzösischen Lille am Freitag mitteilte. Der Fahrer war nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Luxemburg.

«Eine Beschlagnahmung von einer Million Euro in bar ist ziemlich selten», sagte Zoll-Regionaldirektor Simon Decressac der Nachrichtenagentur AFP. Die Geldscheine waren demnach in Sporttaschen verstaut und hatten ein Gewicht von rund 50 Kilogramm. Das Auszählen dauerte knapp zwölf Stunden.

«Das Geld war so verpackt, dass man an Drogen denken könnte», sagte Decressac. «Aber die Ermittlungen werden zeigen, ob es sich um Geld aus Zuhälterei, Drogenhandel, Steuerbetrug oder anderem handelt.» Der Fahrer des Wagens wurde in Untersuchungshaft genommen.