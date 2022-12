Ski-Weltcup: Blaise Giezendanner fordert Petition gegen Marco Odermatt

Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Val-d'Isère. SRF

Darum gehts Skirennfahrer Marco Odermatt ist in dieser Saison in jedem Rennen aufs Podest gefahren.

Der Gesamtweltcupsieger von vergangener Saison befindet sich in beneidenswerter Form.

Das hat seinen Kontrahenten Blaise Giezendanner zu einer witzigen Aussage verleitet.

Marco Odermatt ist in Fahrt – und wie! In den ersten sechs Saisonrennen ist der 25-jährige Nidwaldner immer aufs Podest gefahren und hat drei Siege eingeheimst. Das sind überragende Zahlen für den Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison. Kein Wunder also, will sein französischer Skirennfahr-Kontrahent Blaise Giezendanner weitere Siege verhindern.

Auf Twitter schrieb der 31-Jährige: «Wollen wir nicht eine Petition starten, dass Odermatt in einer anderen Kategorie fährt und so Platz für andere Fahrer auf dem Podest lässt?» Sein Post ist eine Antwort auf einen Tweet, in dem der Schweizer Superstar als bester Skifahrer der Welt betitelt wird.

Klar, Giezendanner meint seinen Vorschlag mit einem Augenzwinkern, seine Aussage ist wohl vor allem als Ausdruck von grossem Respekt und Bewunderung zu verstehen. Userinnen und User auf Twitter finden es lustig. Ein User schreibt beispielsweise: «Das ist eine grossartige Idee», und versieht seinen Tweet mit einem Lach-Smiley. Jemand anders meint: «Ich unterschreibe sofort!»

Speed-Spezialist Giezendanner selber fährt seit 2013 im Weltcup. Einzig auf der legendären Streif-Abfahrt in Kitzbühel in diesem Januar ist er als Dritter erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest gefahren. Dieses Rennen gewann übrigens Beat Feuz. Giezendanner verpasste an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 im Super-G eine Medaille als Vierter äusserst knapp.

Gewinnt Odermatt erneut den Gesamtweltcup? Ja, keine Frage. Das könnte zwischen ihm und Kilde noch knapp werden. Nein, dieses Mal reicht es Odi nicht. Hopp Schwiiz!!!