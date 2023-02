Wie bei Avatar: Serum bringt deine Pflanzen zum Leuchten

Genaue Rezeptur ist geheim

Das Unternehmen will die Details des Rezeptes für sich behalten, erklärt aber auf seiner Website, wie es in etwa funktioniert: Das Serum wird von den Pflanzen mittels Kapillarwirkung absorbiert – das klingt kompliziert, bedeutet aber nur, dass die Pflanze das Serum gewissermassen trinkt und so in jedes einzelne Blatt verteilt. Das Prinzip ist dabei das gleiche, mit dem beispielsweise Bäume auch noch das höchste Blatt mit Flüssigkeit aus dem Boden versorgen können.