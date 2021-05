10’477 km im Sattel : Franzose (57) radelt in 23 Tagen auf dem Hometrainer von Paris nach Mexiko

Pascal Pich hats geschafft: Der 57-jährige Extremsportler fuhr mit seinem Rennvelo in 23 Tagen virtuell die Strecke Paris – Mexiko und stellte einen neuen Weltrekord auf.

Dafür trat er jeden Tag von 6 bis 23 Uhr in die Pedale.

Ein französischer Extremsportler ist auf dem Hometrainer virtuell die Strecke von Paris bis nach Mexiko gestrampelt und hat damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nach 23 Tagen kam Pascal Pich am Freitag virtuell «ins Ziel», nachdem er in Fort de Nogent bei Paris insgesamt 10’477 Kilometer zurückgelegt hatte. Seine Rekordfahrt führte den Reservisten der Fremdenlegion nach Camaron, wo Legionäre einst eine Schlacht schlugen. Er sammelte auf seiner «Fahrt» 4000 Euro an Spenden für Menschen mit Hyperinsulinismus.