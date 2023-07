Mit einem völlig zerstörten Auto wollte ein Mann (53), der in Italien in ein Hagelgewitter kam, nach Hause fahren – quer durch die Schweiz. Die Kantonspolizei Nidwalden hat ihn gestoppt.

Autobahn A2 : So fuhr ein Mann (53) durch den Gotthard

1 / 4 So fuhr der Franzose durch den Gotthard. Auf der A2 in Emmetten stoppte ihn die Polizei. Kantonspolizei Nidwalden Ein anderer Autolenker hatte das Fahrzeug der Polizei gemeldet, woraufhin eine Patrouille den Audi von der Autobahn holte. Kantonspolizei Nidwalden Der Franzose (53) gab an, dass er in Italien in ein Hagelgewitter gekommen sei. Das Auto hat noch diverse andere Schäden vom Hagel davongetragen. Kantonspolizei Nidwalden

Am Donnerstag hat die Kantonspolizei Nidwalden einen Franzosen aus dem Verkehr gezogen, der mit einer völlig zerstörten Frontscheibe auf der Autobahn A2 unterwegs war. Er war in Italien in den Ferien gewesen und machte sich trotz massiven Schäden an seinem Audi und völlig zertrümmerter Frontscheibe auf den Heimweg.

Immerhin kam er bis durch den Gotthard – aber dann war Schluss. Ein aufmerksamer Fahrzeuglenker hatte der Kantonspolizei Nidwalden das nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeug gemeldet.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Nidwalden konnte das in Frankreich immatrikulierte Fahrzeug in Emmetten aus dem Verkehr ziehen. «Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in einem nicht betriebssicheren Zustand unterwegs war», meldet die Kantonspolizei.

Weiterfahrt verhindert, Mann muss mit Busse rechnen

Der 53-jährige Franzose gab an, dass er in Italien in ein starkes Gewitter mit Hagel geraten und nun auf der Rückreise nach Frankreich sei. «Da die Sicht aus der Frontscheibe stark eingeschränkt war, wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug verhindert», meldet die Polizei.

Der Lenker musste ein Bussendepot hinterlegen und zusätzlich muss er mit einem Administrativmassnahmenverfahren rechnen. Er wird nun an die Staatsanwaltschaft Nidwalden verzeigt.

