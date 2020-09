Unheilbar krank : Franzose will seinen Tod live im Internet zeigen

Alain Cocq leidet unter einer unheilbaren Krankheit. Trotzdem kann der 57-Jährige keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Nun ist er in einen Hungerstreik getreten.

Nun will der 57-Jährige sein Leben mit einem Hungerstreik beenden.

Aus Protest gegen die Sterbehilfe-Regelung in Frankreich will der 57-jährige Alain Cocq seinen Tod live auf Facebook übertragen. Cocq leidet seit 30 Jahren unter einer unheilbaren Arterien-Erkrankung. Bereits neun Mal musste er schon wiederbelebt werden. Nun will er seinem Leben ein Ende setzten.