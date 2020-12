Ausgangssperre : Franzosen dürfen an Silvester ab 20 Uhr das Haus nicht verlassen

Die französische Regierung hat für den gesamten Dezember eine Ausgangssperre ab 20 Uhr verhängt – was auch den Silvesterabend einschliesst. Nur über die Weihnachtstage soll es Ausnahmen geben.

Die Franzosen dürfen an Silvester ihr Haus ab 20 Uhr nicht mehr verlassen. Die französische Regierung hat für den gesamten Dezember eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Während für Heiligabend eine Ausnahme gemacht wird, gilt die Sperre ausdrücklich auch für den Silvesterabend. Das erklärte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend.

Angesichts weiter hoher Corona-Fallzahlen verlängert Frankreich ausserdem die Schliessung von Museen, Kinos und Theatern um drei Wochen. Der ursprüngliche Termine für die Wiedereröffnung am 15. Dezember könne nicht eingehalten werden, erklärte der Ministerpräsident. Er begründete dies am Donnerstagabend in Paris mit den Worten: «Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen.»