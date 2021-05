Corona-Lockerungen : Franzosen dürfen sich ab heute wieder frei bewegen

Am Montag fällt in Frankreich die Zehn-Kilometer-Grenze, in der sich Menschen bewegen durften. Ab Mitte Mai soll es weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen geben.

1 / 2 In Frankreich sollen bald die Terrassen wieder geöffnet werden. REUTERS Die Innengastronomie soll aber noch weiter geschlossen bleiben. REUTERS

Darum gehts Präsenzunterricht an Schulen und keine Begrenzung der Bewegungsfreiheit: Frankreich macht einen kleinen Öffnungsschritt.

Mitte Mai sollen weitere Corona-Massnahmen gelockert werden.

Die Terrassen sollen aufgehen und die Ausgangssperre verkürzt werden.

Frankreich lockert ab Montag seine Corona-Auflagen: Wie von Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dürfen sich die Bürger erstmals seit Inkrafttreten des Lockdowns vor einem Monat tagsüber wieder frei bewegen; bisher galt eine Zehn-Kilometer-Grenze um die Wohnung für nicht notwendige Fahrten. Zudem kehren Mittelschulen und Gymnasien überwiegend zum Präsenzunterricht zurück. Kitas und Grundschulen sind bereits seit einer Woche geöffnet.

Ab dem 19. Mai ist unter anderem die Öffnung von Aussengastronomie und Kulturstätten geplant. Die nächtliche Ausgangssperre soll dann später beginnen – statt bisher 19.00 Uhr um 21.00 Uhr. Die Lockerungen sind umstritten, die Inzidenz in Frankreich ist mit rund 300 weiter sehr hoch. Die Regierung setzt deshalb auf mehr Impfungen.

