Frassen sich Urmenschen im Pleistozän gegenseitig auf?

So sollen die Neandertaler ausgesehen haben.

Frühe Menschen, die die heutige Spezies zu den sogenannten Homininen zählen, könnten Kannibalen gewesen sein: Dies postulieren Forschende des renommierten Smithsonian’s National Museum of Natural History. Grund für ihre These ist ein menschliches Schienbein, das in Nordkenia gefunden wurde – und das insgesamt neun durch Steinwerkzeuge verursachte Schnittmarken aufweist. Die entsprechende Studie wurde dieser Tage im Fachjournal «Scientific Reports» publiziert.