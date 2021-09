Sarnen OW - Frau (20) fliegt an Chilbi aus ihrem Sitz und stürzt schwer

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend in Sarnen.

An der Chilbi in Saarnen OW zog sich eine junge Frau am Samstagabend erhebliche Verletzungen zu. Sie war aus ihrem Sitz auf einer Bahn geschleudert worden. (Symbolbild)

Die Kantonspolizei Obwalden schreibt in einer Mitteilung, dass eine junge Frau am Samstagabend an der Chilbi in Sarnen auf einem Fahrgeschäft aus ihrem Sitz geschleudert worden sei. Dabei habe die 20-jährige sich erhebliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde in ein Spital gebracht. Die Bahn wurde vorläufig stillgelegt.