Mallorca: Frau vergewaltigt – mehrere Männer festgenommen.

Am vergangenen Donnerstag soll es in Playa de Palma zu einer Gruppenvergewaltigung einer 20-Jährigen gekommen sein.

Im Fall der möglichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau (20) sind laut «Bild» neue Details ans Licht gekommen – die Polizei hat den Tathergang mittlerweile rekonstruiert. In Playa de Palma (Mallorca) sollen am Morgen des 13. Juli insgesamt sechs Deutsche die junge Frau missbraucht haben.

Im Hotel der Freunde beginnt der Albtraum

Plan B soll dann wie folgt ausgesehen haben: Die beiden seien in das Hotel von Freunden des Deutschen gegangen – auch dort soll es wieder einvernehmlichen Sex gegeben haben. Die junge Frau ging offenbar davon aus, dass sie zu zweit bleiben würden. Auf einmal tauchten dann die fünf Freunde ihrer Liebschaft auf, laut Informationen des «Mallorca-Magazins» soll die junge Frau zunächst einverstanden gewesen sein, mit zwei weiteren von ihnen Sex zu haben – die drei anderen lehnte sie allerdings ab. Das konnten die Männer nicht auf sich sitzen lassen, sie hielten die junge Frau fest und vergewaltigten sie mehrfach. Offenbar hielten sie alles per Video fest – die Polizei werte aktuell die Smartphones der Männer aus.

Irgendwie gelang der 20-Jährigen die Flucht zur Rezeption des Hotels – dort wurde dann sofort die Polizei gerufen. Die Männer seien festgenommen worden, der sechste von ihnen (der Mann, mit dem der Sex zunächst einvernehmlich war) erst am Donnerstagnachmittag. Vier von ihnen wird Vergewaltigung vorgeworfen, zwei von ihnen «Intimidación» (Einschüchterung). Nach wie vor sagen sie aus, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Sie sitzen derweil in Untersuchungshaft und sollen am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das potenzielle Opfer wurde im Krankenhaus untersucht und befindet sich nun in psychologischer Betreuung.