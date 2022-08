Felben-Wellhausen TG: Frau (20) verletzt 19-Jährigen bei Streit durch Stichverletzungen schwer

Streit zog sich in einer Wohnung an der Bachrainstrasse in Felben-Wellhausen TG zu.

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in Felben-Wellhausen TG kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung an der Bachrainstrasse.