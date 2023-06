Deutschland: Video soll Täter von Neuschwanstein zeigen

Die 21-Jährige starb nach Polizeiangaben in der Nacht auf Donnerstag im Spital an ihren schweren Verletzungen, ihre 22 Jahre alte Begleiterin wurde leicht verletzt.

Beim Schloss Neuschwanstein sind am Mittwoch zwei junge Frauen (21 und 22) von einem Mann angegriffen worden.

Bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein sind zwei junge Frauen (21 und 22) am Mittwoch Opfer einer Gewalttat geworden – die jüngere der beiden verstarb später an den Folgen. Ein 30-jähriger Tourist aus den USA wurde festgenommen und sitzt inzwischen unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein auf Twitter aufgetauchtes Video soll den Tatverdächtigen US-Amerikaner kurz nach seiner Verhaftung durch die Polizei zeigen.