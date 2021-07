Trotz Verbot auf Limmat - Frau (21) und Mann (25) geraten in lebensgefährliche Wasserwalze

Ein Gummiboot und drei Böötlende gerieten am Sonntagnachmittag in Not.

Drei Personen gerieten am Sonntagnachmittag beim Höngger Wehr in eine lebensbedrohliche Lage. Kurz nach 17.45 Uhr war bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung eingegangen, dass ein Gummiboot in Not geraten sei, heisst es in einer Mitteilung. Sofort rückten mehrere Patrouillen aus. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten alle in Not geratenen Personen selber an Land gelangen respektive von einem Bademeister gerettet werden.