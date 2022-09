Italien: Frau 22 Jahre lang von Bruder eingesperrt – «durfte mich nur einmal im Monat waschen»

Eine 67-Jährige aus Campobasso wurde 22 Jahre von ihrem Bruder und ihrer Schwägerin als Gefangene gehalten. Obwohl sie immer wieder um Hilfe schrie, will in dem Dörfchen niemand etwas davon bemerkt haben.

Darum gehts Mit 40 Jahren zog eine Frau aus Italien zu ihrem Bruder und ihrer Schwägerin.

Die Verwandten sperrten die Frau in ein kleines Zimmer ohne Heizung und Wasser ein.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden hinter der 400-Euro-Rente des Opfers her.

Es war ein albtraumhaftes Leben, das vor 22 Jahren begonnen hatte: Eine 67-jährige Frau wurde von ihrem Bruder und ihrer Schwägerin in einem Haus in der Ortschaft Campobasso in der italienischen Region Molise in einem kleinen Raum des Hauses eingesperrt und wie eine Gefangene gehalten. Als die Polizei vor wenigen Tagen ins Haus kam, um die Frau zu befreien, begann das Opfer vor Erleichterung zu weinen: «Ihr seid wirklich hierher gekommen, um mich zu retten? Danke ... Ich bin jetzt frei.»

Wie das Portal «Oggi» berichtet, hatte der Horror angefangen, als die Frau - damals 40 Jahre alt - 1995 verwitwete. Ihr Bruder bot ihr an, zu ihm zu ziehen. «Damit du nicht allein bist», soll er zu ihr gesagt haben. Die Frau bezog zunächst das Zimmer ihrer Eltern, doch fünf Jahre später schlug der Bruder der Frau vor, in ein kleines Zimmer neben einem Holzschuppen zu ziehen.

Sie trug dieselben Kleider wie bei ihrem Einzug

Die Tür zu diesem Zimmer konnte nur von aussen geschlossen werden. Mit einem Seil, das an einer Wand mit Nägeln befestigt war, banden die Peiniger die Frau fest, um zu verhindern, dass sie das Haus verlassen könne. Nach seiner Rettung erzählte das Opfer der Staatsanwaltschaft von seinem qualvollen Leben: «Sie liessen mich nicht einmal ein Bad nehmen. Ich durfte mich nur einmal im Monat im Waschbecken waschen.»

Wenn sie etwas ohne Erlaubnis sagte, wurde sie geohrfeigt und beschimpft. Heizung in dem Raum gab es keine: «Im Winter habe ich Decken benutzt, um mich vor der Kälte zu schützen.» In den 22 Jahren Gefangenschaft hatte sie nur dieselbe Kleidung getragen, die sie bei ihrem Einzug mitgebracht hatte. Nicht einmal einen Fernseher hatte sie zur Unterhaltung bekommen.

«Ich bin eine Gefangene, rettet mich!»

Immer wieder versuchte die weggesperrte Frau, Passantinnen und Passanten auf sich aufmerksam zu machen. Wenn sie bemerkte, dass jemand durch die enge Gasse vorbeilief, klopfte sie an die Scheibe, um bemerkt zu werden. Im Winter stand sie den ganzen Tag am Fenster und sprach leise das Wort «Hilfe» aus. Wenn ihr Bruder und die Schwägerin weg waren, wagte sie, zu schreien: «Ich bin eine Gefangene, rettet mich!» Doch in dem 550-Einwohner-Dorf wollte sich niemand einmischen. Die Menschen zuckten beim Vorbeigehen mit den Schultern und ignorierten die Frau, wie «Corriere della Sera» schreibt.

Eine Person im Dorf muss sich jedoch ihrer erbarmt haben, denn vor einiger Zeit erhielt die Polizei zwei anonyme Briefe, in denen von der Gefangenschaft der Frau berichtet wurde.

Bürgermeister lobt Peiniger

Bürgermeister Eliseo Castelli ist von der Horrorgeschichte überrascht: Der Bruder und seine Frau seien «zwei umgängliche, freundliche Menschen», meint Castelli. Er warnt vor voreiligen Schlüssen. «Wir sollten jetzt keine Schuld zuweisen, auch um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen», sagt Castelli.

Die Ermittler und Ermittlerinnen spekulieren über das Motiv für die Tat. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es jedoch ein finanzielles Interesse gewesen sein: Das Täter-Paar behielt offenbar in all den Jahren der Gefangenschaft die Witwenrente des Opfers in Höhe von 400 Euro für sich.