Tierquälerei: Frau liess Katzen und Kaninchen verwahrlosen

Kanton St. Gallen : Frau (22) liess fünf Katzen und sechs Kaninchen verwahrlosen

Eine 22-Jährige hielt mehrere Tiere in schlechtem Zustand in ihrer Wohnung. Ausserdem beschimpfte sie Mitarbeitende des Veterinäramts und hinderte sie bei der Kontrolle an der Beweisaufnahme. Dafür kassierte die Frau nun einen Strafbefehl.