Seltenes Phänomen : Frau (25) menstruiert – und blutet dabei auch aus den Augen

Eine Inderin weint Blut und lässt sich deswegen ins Spital einliefern. Dort stellen die Ärzte fest, dass die Bluttränen mit ihrer Periode zusammenhängen.

BMJ/Soumitra Ghosh et al. via heute.at

In der medizinischen Fakultät in Chandigarh stellten Ärzte dann die Ursache für dieses Phänomen fest: Die Frau leidet unter Hämolakrie und bei den Bluttränen handelt es sich um eine sehr seltene und ungewöhnliche Form der sogenannten vakiierenden Menstruation. Dabei treten Blutungen auch ausserhalb der Gebärmutter auf. Davon betroffen können die Nase, Ohren, Lunge, Brustwarzen, Darm und sogar die Haut sein – oder wie in diesem Fall die Augen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlichten die Ärzte jetzt in den «BMJ Case Reports».