Basel: Frau (25) von Unbekanntem in Treppenhaus vergewaltigt

Das Sexualdelikt passierte in der Landskronstrasse in Basel.

Am Samstag zwischen circa 02.40 Uhr und 02.50 Uhr (Sommerzeit) ist in Basel eine 25-jährige Frau in der Landskronstrasse Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte die Frau die Eingangstür zu ihrer Wohnliegenschaft aufgeschlossen, als ein Unbekannter sie unvermittelt von hinten ins Treppenhaus stiess.