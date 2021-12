St. Gallen : Frau (26) beschimpft und bespuckt Polizisten

In der Stadt St. Gallen randalierte am Donnerstag eine 26-Jährige. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, wurde sie ausfällig.

Am Donnersta gegen 22.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei St. Gallen die Meldung, dass eine Frau im Bereich der Rorschacher Strasse diverse parkierte Fahrzeuge beschädigte. Die 26-Jährige stieg danach in einen Bus stadteinwärts ein.

Die Frau konnte durch die Polizei ausfindig gemacht werden und wurde aus dem Bus geholt. Sie verweigerte jedoch die Bekanntgabe ihrer Personalien und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin wurden ihr Handfesseln angelegt und sie wurde auf den Polizeiposten gebracht, wie die Polizei am Freitag in einem Communiqué mitteilt. Dabei beschimpfte sie mehrfach die anwesenden Polizisten, spuckte ihnen ins Gesicht und ging sie tätlich an. Weshalb sich die 26-Jährige so verhalten hat, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.