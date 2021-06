Frau (26) gerät in Serneus GR unter Ladeklappe und wird durch Kuh eingeklemmt

Hundwil AR, 28.06.2021: Eine 27-jährige Bikerin ist am Abend auf einer abfallenden Strasse gestürzt. Die Frau stürzte über das Vorderrad kopfvoran auf den Asphalt. Sie wurde am Kopf und im Schulterbereich unbestimmt verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)

Auf einem Hof in Serneus GR ereignete sich am Dienstag ein Unfall beim Entladen einer Kuh aus einem Transportanhänger, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine 26-jährige Frau wollte kurz nach 10 Uhr eine Kuh aus einem Tiertransportanhänger entladen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Frau beim Öffnen des Anhängers unter die Ladeklappe und wurde eingeklemmt. Die heraustretende Kuh verletzte durch das hohe Gewicht die Frau im Beckenbereich schwer.