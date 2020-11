Langenthal BE : Frau (26) wird an Bushaltestelle von Hundehalter angegriffen

In Langenthal BE kam es Ende Oktober zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem unbekannten Hundehalter. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen gesucht.

An der der St. Urbanstrasse in Langenthal sei eine Frau von einem Mann geschlagen worden; dies wurde der Berner Kantonspolizei am Freitagnachmittag, 30. Oktober, gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde die verletzte Frau bereits von Passanten betreut, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt. Sie musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.