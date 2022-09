Sonthofen (D) : Frau (27) wird beim Canyoning von Sturzflut mitgerissen und wird vermisst

Am Samstag hat sich in der Starzlachklamm im bayerischen Oberallgäu ein Canyoning-Unglück ereignet. Eine 27-jährige Frau ist von den Wassermassen mitgerissen worden und wird seither vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Suche nach der Frau am Morgen fortgesetzt. Eine Gruppe Sportler war am Samstagmittag beim sogenannten Canyoning in der Klamm bei Sonthofen von einer Sturzflut überrascht worden. Nach einem starken Gewitter seien mehrere Mitglieder der Gruppe vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und teilweise mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer seien demnach schwer verletzt worden.

Saxetbach-Unglück forderte 21 Todesopfer

Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen. Auch in der Schweiz kam es beim Canyoning in der Vergangenheit zu tödlichen Unfällen. So kam im April dieses Jahres ein in Graubünden wohnhaft gewesener 27-jähriger Niederländer in Linescio TI ums Leben.



Besonders in Erinnerung bleibt das Saxetbach-Unglück. 45 Touristinnen und Touristen und acht Guides wurden am 27. Juli 1999 von einer Sturzwelle erfasst. 21 Personen kamen bei diesem Unglück ums Leben. Davon 14 australische Staatsangehörige. Die Todesopfer waren zwischen 19 und 34 Jahre alt. Der Saxetbach ist ein Zufluss der Lütschine auf dem Gebiet der Gemeinde Saxeten in der Nähe von Interlaken BE.