Mysteriöser Unfall - Frau (27) zu Fuss auf A1 unterwegs – tödlich verletzt

Eine 27-jährige Frau, die am Montag auf der Autobahn A1 in der Nähe der Ausfahrt Nyon unterwegs war, wurde von mehreren Fahrzeugen tödlich getroffen. Aus noch unbekannten Gründen war die Schweizerin zu Fuss auf der Autobahn unterwegs. Die Waadtländer Kantonspolizei sucht Zeugen. Gegen 23.30 Uhr sei die Information bei der Einsatzzentrale eingegangen, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung. Die Frau war auf der Notspur zwischen den Kreuzungen Coppet und Nyon unterwegs.