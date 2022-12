Walensee: Frau (28) stirbt bei Tauchunfall – «Panik kann urplötzlich aufkommen»

Am Sonntag kam eine 28-jährige Frau beim Tauchen im Walensee bei einem tragischen Unfall ums Leben. Die Taucherin geriet gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen unter Wasser in Panik und verlor das Bewusstsein. Ihr Tauchpartner versuchte, sie an die Oberfläche zu ziehen, doch dann löste sich die Frau und trieb nach unten. Zwei weitere Taucher aus der Gruppe konnten dann nur noch den leblosen Körper der Frau aus dem Wasser ziehen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch einen Notarzt und den Rettungsdienst verstarb sie noch vor Ort.

Der Goldacher Taucher Tino Dietsche (41) erzählt gegenüber dem «Tagblatt» von seinen Erfahrungen mit Panik beim Tauchvorgang. «Anders als beim Bodensee gehen die meisten Tauchplätze im Walensee schneller in die Tiefe, es ist steiler im Wasser», sagt Dietsche. Als besonders gefährlich gelte der Walensee dennoch nicht. «Dort finden, wie in den meisten Schweizer Seen, häufig Ausbildungen statt», so Dietsche.