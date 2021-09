Neuseeland : Frau (28) stirbt, weil Arzt Krebs für Fettgewebe hält

Obwohl Gemma Malins zweimal ihren Arzt aufsuchte, erkannte dieser die Gefahr nicht. Die Fehldiagnose führte schließlich zum Tod der jungen Frau.

Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, wurde bei der jungen Frau nach einer Biopsie ein metastasierendes Melanom diagnostiziert, das sich bereits in ihrem ganzen Körper ausgebreitet hatte. Auch im Gehirn und in der Lunge. Obwohl Gemma sofort an einen Krebsspezialisten überwiesen wurde, musste sie in Neuseeland «drei Monate warten, weil sie keine Krankenversicherung hatte».