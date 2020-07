«Letzte Erinnerung an meine Mutter»

Frau (28) sucht Teddy – Ryan Reynolds bietet 5000 Dollar Finderlohn

Einer 28-jährigen Frau aus Kanada wurde der Teddy gestohlen. Darauf ist die Stimme ihrer unterdessen verstorbenen Mutter gespeichert.

Mara Sorianos aus Vancouver ist verzweifelt. Die 28-jährige Kanadierin und ihr Verlobter waren gerade mit dem Umzug beschäftigt, als ihr ein Rucksack vor der neuen Wohnung gestohlen wurde. Medienberichten zufolge erhielt Soriano am Freitag einen Anruf von einem Freund, der in der Nähe einen Unfall hatte. Sie liess alles stehen und liegen und ging dorthin. Den gestohlenen Rucksack deponierte sie neben ihrem Auto. Als sie zurückkam, war dieser weg.

In dem Rucksack waren neben wichtigen Dokumenten auch ein I-Pad und ein Teddybär drin. «Die anderen Gegenstände sind mir egal. Ich will nur den Teddy zurück», so Soriano. Der Grund: Das Stofftier enthält eine Sprachnachricht von ihrer verstorbenen Mutter. Gegenüber CBC sagt die 28-Jährige: «In der Aufnahme ist zu hören, wie sie sagt, dass sie mich liebt und stolz auf mich ist und immer bei mir sein wird.»