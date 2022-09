St. Gallen: Frau (29) sticht bei Streit auf ihren Mann (37) ein

Kurz vor 18.30 Uhr kam es an der Antoniusstrasse in der Stadt St. Gallen zu einem Streit. Dabei wurde ein 37-jähriger Kenianer mit einem Messer unbestimmt verletzt. Eine 29-jährige Landsfrau wurde von der ausgerückten Stadtpolizei St. Gallen festgenommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Die 29-Jährige meldete der Polizei, dass sie ihren Mann verletzt hatte. Die Stadtpolizei St. Gallen konnte die Frau in ihrer Wohnung antreffen. Am Tatort konnten auch Blutspuren festgestellt werden. Der 37-jährige Kenianer befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung. Er konnte schliesslich während der umgehend eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.