Frau (30) ergaunert mehrere zehntausend Franken von Renter

Mitte April hat eine Frau einen 82-jährigen Urner Rentner angesprochen und aufgrund einer angeblichen finanziellen Notlage um Geld sowie einen Job gebeten, wie die Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilen. In den kommenden zwei Wochen sei es zu weiteren Treffen im Kanton Schwyz gekommen. Die Frau habe es geschafft, durch teils falsche Angaben über mehrere Wochen, das Vertrauen des Rentners zu gewinnen. In der Folge habe der Mann der jungen Frau Bargeld in Höhe von über 20’000 Franken ausgehändigt.