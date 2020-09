Unglück im Berner Oberland : Frau (30) rutscht bei Gipfelwanderung aus und stürzt in den Tod

Beim Absteig des Mättenberg-Gipfels (3104 m ü. M.) stürzte eine Berggängerin und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die 30-Jährige war mit einer Gruppe unterwegs.

stürzte in der Folge ab.

Beim Mättenberg (rechts) ereignete sich am Sonntag ein tragischer Unfall.

Eine junge Frau ist am Sonntagmittag beim Abstieg vom Mättenberg bei Grindelwald BE tödlich verunfallt. Sie war in einer Fünfergruppe unterwegs und stürzte rund hundert Meter unterhalb des Gipfels zu Tode.