Uitikon ZH

Mutter (30) tötet Zwillinge (4) und sich selbst

Die Polizei fand die Leichen am Montagmorgen. Die Todesumstände sind derzeit noch unklar.

Die Sportanlage Allmend in Uitikon mit der der rot eingezeichneten Stadtgrenze.

Am Montagmorgen wurden in Uitikon ZH in einem abgestellten Personenwagen drei leblose Körper gefunden. Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich bei den Toten um eine Frau und ihre zwei Kinder.