Lauterbrunnen: Frau stürzt von Hängebrücke in die Tiefe

Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen war eine 31-Jährige im Beisein mehrerer Personen auf dem Klettersteig von Mürren BE nach Gimmelwald unterwegs. Beim Begehen der Brücke stürzte sie in die Tiefe. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar.

Auf einer Hängebrücke (Nepalbrücke) in Gimmelwald, das zur Gemeinde Lauterbrunnen BE gehört, ereignete sich am Donnerstag ein tödlicher Unfall. Dies berichtet die Kantonspolizei Bern. Um 14 Uhr sei eine Meldung eingegangen, wonach eine Frau von der Brücke in die Tiefe gestürzt sei.