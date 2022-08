Renens VD : Frau (31) tot – Frankreich liefert tatverdächtigen Mann (34) nicht aus

Am 25. Juli wurde die Leiche einer 31-jährigen Schweizerin in ihrem Haus in Renens entdeckt.

Am 25. Juli wurde die Leiche einer Frau in ihrem Haus in Renens VD entdeckt. Am 3. August wurde ein Mann, der verdächtigt wird, mit dem Tod der Frau in Verbindung zu stehen, in der Region Nancy in Frankreich festgenommen, wie die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mitteilte.



Bei der Toten handelte es sich um eine 31-jährige Schweizerin. Die diensthabende Staatsanwältin leitete eine Strafuntersuchung ein und übertrug die Ermittlungsverfahren zur Feststellung des Sachverhalts der Kriminalbrigade der Sicherheitspolizei in Zusammenarbeit mit der kriminaltechnischen Brigade. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung eines Mannes. Es handelt sich um einen 34-jährigen Franzosen, der im Departement Gard wohnte. Die französischen Behörden seien informiert worden.