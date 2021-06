Oberbüren SG - Frau (31) und Mann (38) tot vor Parkhaus aufgefunden

In Oberbüren SG stürzten zwei Personen aus dem 5. Stock eines Parkhauses.

Am Dienstagabend fand die Kantonspolizei St. Gallen kurz vor 21 Uhr zwei tote Personen vor einem Parkhaus in der Gemeinde Oberbüren. Die genauen Umstände sind noch unklar und werden von Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.