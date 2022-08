Rheinfelden AG: Sportboot kracht in Mauer – Frau (33) tot, 3 weitere Personen verletzt

Das havarierte Boot konnte auf einer Sandbank gesichert werden. Beim Unfall in Rheinfelden kam eine Person ums Leben.

Bei einem Unfall mit einem Sportboot ist am Donnerstagabend in Rheinfelden eine 33-jährige Frau verstorben. Drei weitere Personen wurden verletzt. Bei der Aargauer Kantonspolizei ging um 22 Uhr der Notruf ein, wonach ein Boot gegen eine Mauer geprallt sei und sich vier Personen im Wasser befinden würden. Aufgrund der unklaren Situation und der Dunkelheit löste die Polizei sofort eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion aus. Daran beteiligt waren mehrere Boote der Feuerwehren, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und ein Helikopter.