Saas-Grund VS: Frau (33) und Mann (37) aus dem Kanton Zürich stürzen in den Tod

Zwei Bergsteiger sind beim Aufstieg am Lagginhorn in den Tod gestürzt.

Ein 37-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau aus dem Kanton Zürich sind am Lagginhorn in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.



Am Dienstag gegen 9.30 Uhr befanden sich die zwei Bergsteiger über der S-N-Überschreitung auf dem Aufstieg zum Lagginhorn. Auf einer Höhe von etwa 3960 m. ü. M. kamen die beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und stürzten rund 200 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilt.



Eine Drittperson, die den Sturz beobachten konnte, alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod der beiden verunfallten Bergsteiger feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.