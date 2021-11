Kinder an Halloween geschlagen – Frau (33) wurde während Deutsch-Hausaufgaben von verkleideten Kindern erschreckt

Eine 33-Jährige wurde in St. Gallen an Halloween gegenüber verkleideten Kindern handgreiflich.

«Süsses sonst gibts Saures», rufen jeweils verkleidete Kinder vor den Haustüren an Halloween. So waren auch drei Kinder im Alter von zweimal sieben und einmal neun Jahren an der Tschudistrasse auf Süssigkeitenjagd. Doch als eine 33-jährige Äthiopierin die Tür öffnete, war sie über ihren Besuch so erschrocken, dass sie einen der Jungen verletzte. Sie kannte den Brauch von Halloween angeblich nicht und fürchtete sich vor den Kreaturen, welche sie anschrien, wie sie gegenüber «Blick» sagte.