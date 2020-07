Aktualisiert vor 1h

Lütschental BE

Frau (35) stirbt bei Brand in Wohnhaus – 2 Kinder verletzt

In der Nacht auf Samstag ist in einem Haus in Lütschental ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau verstarb noch vor Ort. Zwei Kinder wurden verletzt.

von Denis Molnar

1 / 3 Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Berner Oberländer Eine Frau starb. Bruno Petroni/Berner Oberländer Zwei Kinder wurden verletzt ins Spital geflogen. Bruno Petroni/Berner Oberländer

Die Meldung, dass ein Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Stegmatte in Lütschental brenne, ging bei der Kantonspolizei Bern am Samstag, 4. Juli, um kurz vor 1.35 Uhr, ein. Als die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Bereich des obersten Stockwerkes der Liegenschaft fest.

Mehrere Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits ausserhalb des Gebäudes, gaben jedoch an, dass zwei dort wohnhafte Personen noch vermisst werden. Ein verletztes Kind, das sich bereits ausserhalb des Gebäudes befand, wurde von einer Bewohnerin betreut. Den Feuerwehren gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schliesslich zu löschen.

Brandwache erstellt

Im Verlaufe der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte eine Frau und ein weiteres Kind im Bereich der obersten Wohnung auffinden und bergen. Trotz Reanimation verstarb die Frau noch vor Ort. Es bestehen konkrete Hinweise, dass es sich dabei um die Bewohnerin der Wohnung, eine 35-jährige Schweizerin, handelt. Die formelle Identifikation steht noch aus. Die beiden Kinder, 9- und 11-jährige Knaben, wurden verletzt und mussten mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Sechs weitere Bewohner des Hauses sind nach jetzigen Kenntnissen nicht verletzt.