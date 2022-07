Lachen SZ: Frau (37) wird von Zug erfasst und 20 Meter weggeschleudert

Aus bisher noch unbekannten Gründen lief am Dienstagmorgen eine Fussgängerin in Lachen SZ auf Höhe der Feldmoosstrasse auf dem Bahntrassee entlang der Gleise. Dabei wurde sie von einem in Richtung Chur fahrenden Schnellzug erfasst und rund 20 Meter in eine angrenzende Böschung geschleudert, wie die Kantonspolizei Schwyz am Nachmittag mitteilte.