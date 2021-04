Weil eine Frau in der reformierten Kirche in Baden AG ihren Znüni zu sich nahm, wurde sie rausgeschmissen. «Die Restaurants hatten geschlossen und draussen war es nass und bitterkalt», sagt die 37-Jährige gegenüber «Badener Tagblatt». Um ihr Gipfeli zu essen und ihren Kaffee zu trinken, nahm sie in der Kirche ihre Maske ab. Plötzlich habe sie eine Kirchen-Angestellte in einem «unanständigen Ton» gebeten zu gehen. Für die 37-Jährige unverständlich. «Ausser mir war niemand in der Kirche. Ich habe mich diskret und respektvoll verhalten.» Die Situation sei schliesslich eskaliert, die Polizei habe eingreifen müssen.