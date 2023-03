Münchenbuchsee BE: Frau (38) raucht Crack auf der Zugtoilette – und zahlt teuer dafür

Die Weiterfahrt der S3 ab Münchenbuchsee verzögerte sich am 12. August 2022 um 20 Minuten. Grund dafür war nicht etwa eine technische Störung, sondern ein Zwischenfall auf der Zugtoilette: In dieser hatten sich eine 38-jährige Frau und ihr Begleiter verschanzt, um gemeinsam Kokain zu rauchen. In der Folge wurde der Brandalarm ausgelöst und der Zugführer musste eine örtliche Kontrolle durchführen, was zu besagter Verspätung führte. Durch ihr Verhalten habe die Beschuldigte «die Störung des Bahnbetriebs in Kauf» genommen, heisst es im Strafbefehl.