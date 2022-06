Grindelwald BE : Frau (39) kehrt nicht von Wanderung zurück – grosse Suche eingeleitet

Am Sonntagabend ist eine Frau von einer Wanderung in Grindelwald nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat eine grossflächige Suche gestartet.

Die 39-Jährige war morgens von der Bäregghütte in Richtung Grindelwald abgewandert.

Der Berner Kantonspolizei wurde am Sonntagabend gemeldet, dass eine Frau von einer Wanderung in Grindelwald nicht zurückgekehrt sei. In der Folge wurden umfangreiche Abklärungen und Suchmassnahmen eingeleitet, wie die Kapo mitteilt. Auch auf Facebook wird eine entsprechende Vermisstmeldung geteilt.