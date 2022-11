Tötungsdelikt in Zürich-Altstetten: Frau (40) in Wohnung erstochen – U-Haft für Ehemann beantragt

Der Mann (50) wurde mit Stichverletzungen in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Polizei hat an der Baslerstrasse im Zürcher Kreis 9 ein schwer verletztes Ehepaar in einer Wohnung gefunden.

In einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Altstetten wurde am Mittwochabend eine Frau erstochen.

In einer Liegenschaft in Zürich-Altstetten traf die Polizei am Mittwochabend auf zwei schwer verletzte Personen, die Stichverletzungen aufwiesen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die 40-jährige Frau noch vor Ort. Ihr Ehemann (50) wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Wie es bei der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage heisst, besteht keine Lebensgefahr. Weitere Informationen über den Gesundheitszustand könne man aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht geben.