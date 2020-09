Eine 41-jährige Frau ist am Mittwoch bei einer Wanderung über eine Felswand abgestürzt, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Die Wanderin war in der Region Hasliberg unterwegs in Richtung Rothorn, als sie aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt ist.