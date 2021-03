Der Mann hatte einen GPS-Sender an ihrem Auto montiert und wusste so immer, wo sie ist. (Symbolbild)

Eine 41-jährige Kosovarin hat einen 36-jährigen Mazedonier in einem Parkhaus in Münchenstein BL überfahren und ihn dabei verletzt.

Er hatte einen GPS-Sender an ihrem Auto installiert und sie durch das Parkhaus verfolgt. Als sie in Panik Gas gab, wurde er vom Auto erfasst.

Der Vorfall ereignete sich im Sommer 2018. Laut der «Basler Zeitung» hatte der 33-jährige Mann aus Montenegro der Frau in einem Parkhaus in Münchenstein BL aufgelauert. Zuvor habe er die 41-jährige Kosovarin, mit der eine lange und komplizierte Beziehung geführt habe, mit Nachrichten bombardiert und einen GPS-Sender an ihrem Auto angebracht. Im Parkhaus verfolgte er sie über drei Etagen, wie die Zeitung weiter schreibt. Als sie in Panik Gas gegeben habe, sei er vom Auto erfasst worden, wobei er einen Kreuzbandriss und Verletzungen am Sprunggelenk erlitt.