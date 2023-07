Trogen: Autofahrerin verliert unterwegs Rad

Eine 42-jährige Autofahrerin war am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr mit ihrem Auto von Davos kommend auf dem Weg nach Teufen. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag mitteilte, hörte die Frau eingangs Trogen immer stärker werdende Klopfgeräusche. Sie entschloss sich in der Folge, eine Werkstatt aufzusuchen.