Ungarn : Frau (43) verliert ihren Schlüssel und setzt ihre Wohnungstür in Brand

Kurz nicht aufgepasst und schon steht man ohne Schlüssel vor der eigenen Wohnung. So ist es einer Frau in Ungarn kürzlich ergangen. Um wieder in ihre Wohnung zu kommen, hat sie zu drastischen Mitteln gegriffen.